المشهداني يوضح أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات

2025-01-16 18:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس النواب يوضح أسباب عدم حصول نصاب قانوني و تأجيل انعقاد الجلسات





بسم الله الرحمن الرحيم





في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.





إن هذا التأجيل ، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من السادة النواب ( وهو ليس الاول )، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية.

عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سيرالعمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.





أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية . إن المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن.





كما أدعو السادة أعضاء المجلس كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار.





أؤكد أن مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال.





نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير العراق وشعبه.

" رب اجعل هذا بلدا آمنا"

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









الدكتور محمود المشهداني

رئيس مجلس النواب العراقي

16كانون الثاني