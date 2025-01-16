السليمانية.. منتجو بيض المائدة يطالبون بإعادة تصدير إنتاجهم لوسط وجنوب العراق

2025-01-16 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد أصحاب معامل إنتاج بيض المائدةفي السليمانية، يوم الخميس أن إنتاج البيض في المحافظة وحلبجة وإدارتي كرميانورابرين، تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة القرارات الاتحادية التي تمنع تصديرمنتجاتهم إلى محافظات الوسط والجنوب.

وقال ممثل أصحاب معامل إنتاج البيض فيالسليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، أكو محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالةشفق نيوز، إن "معامل إنتاج بيض المائدة في السليمانية تنتج يومياً حوالي خمسةآلاف صندوق، ما يعادل مليوناً وثمانمائة ألف بيضة، وهي كمية تفوق حاجة السوقالمحلية".

وأضاف "ورغم هذه الوفرة، تواجه هذهالصناعة عقبات كبيرة بسبب منع الحكومة الاتحادية مرور هذه المنتجات إلى محافظاتالوسط والجنوب، في وقت تسمح فيه بتصدير البيض من أربيل ودهوك فقط".

وأشار محمد إلى أن "هذا القرار المفروضمنذ 15 يوماً أثر بشكل مباشر على 13 معملاً لإنتاج وتسويق البيض في السليمانيةوإدارتي كرميان ورابرين"، مؤكداً أن "حجم الاستثمار في هذا القطاع يصلإلى 150 مليون دولار، ويوفر فرص عمل لنحو 3000 عامل".

وأوضح أن "العديد من هذه المعامل حصلت علىشهادات عالمية تعكس كفاءتها وجودة إنتاجها، ما يجعل القيود المفروضة غير مبررة،وتُظهر رغبة واضحة في الإضرار بالإنتاج المحلي في المحافظة".

ودعا محمد حكومة إقليم كوردستان والجهاتالمسؤولة إلى "التدخل العاجل لحل هذه الأزمة وحماية الاستثمارات الكبيرة فيالقطاع"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل يضمن استمرارية الإنتاج والتسويقفي الأسواق المحلية والوطنية".

وختم حديث بالتحذير من "تداعيات استمرارهذه القيود على قطاع إنتاج البيض في السليمانية"، مؤكدا أن "هذا القطاعيمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي، ويجب دعمه بدلاً من وضع العراقيلأمامه".