مسعود بارزاني يلتقي مظلوم عبدي في أربيل.. حديث عن إنجاز كبير

2025-01-16 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني،هوشيار زيباري، عن لقاء جمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع قائد قوات سورياالديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب زيباري، في تدوينة له على منصة إكس، إن "اللقاءالذي عقد اليوم في أربيل بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سورياالديمقراطية في شمال شرق سوريا مظلوم عبدي، يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكورديةوتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق، من تحقيق انتقال سياسي سلس".

وكان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليمكوردستان سفين دزيي، قد أكد بوقت سابق من اليوم الخميس، أن التغيرات"المفاجئة" في سوريا تؤثر بشكل مباشر على الإقليم والعراق، مشيراً إلىضرورة التعامل مع الواقع الجديد في المنطقة.

وقال دزيي في تصريح، لوكالة شفق نيوز، "نتمنى عودةالاستقرار والازدهار والأمن إلى سوريا، نحن مهتمون بالقضية الكوردية في سوريا، حيثإن الكورد هناك لم تكن لديهم حتى حقوق المواطنة".

وأضاف: "حاولنا ونحاول تعزيز التقارب والتفاهم بينالأطراف الكوردية، في هذا السياق، كان هناك مبعوث خاص للرئيس مسعود بارزاني إلىسوريا للتواصل مع السلطة المحلية، ونتطلع إلى مزيد من التقارب بين الأطراف المعنية".

وأشار دزيي إلى أنه من المقرر أن يزور مظلوم عبدي، قائدقوات سوريا الديمقراطية، إقليم كوردستان في الفترة المقبلة، في إطار الجهودالمستمرة لتعزيز التعاون والتفاهم.