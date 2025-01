2025-01-16 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكفل نقل جثمان المعماري الراحل هشام المدفعي إلى بغداد. وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قدم المستشار الثقافي لرئيس الوزراء عارف الساعدي، التعازي إلى أسرة المعماري الراحل هشام المدفعي، …

