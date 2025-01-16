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السوداني يوجه بتكفل الحكومة نقلَ جثمان المستشار الثقافي عارف الساعدي إلى بغداد

السوداني يوجه بتكفل الحكومة نقلَ جثمان المستشار الثقافي عارف الساعدي إلى بغداد
السوداني يوجه بتكفل الحكومة نقلَ جثمان المستشار الثقافي عارف الساعدي إلى بغداد
2025-01-16 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكفل نقل جثمان المعماري الراحل هشام المدفعي إلى بغداد. وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قدم المستشار الثقافي لرئيس الوزراء عارف الساعدي، التعازي إلى أسرة المعماري الراحل هشام المدفعي، …

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السوداني يوجه بتكفل الحكومة نقلَ جثمان المستشار الثقافي عارف الساعدي إلى بغداد

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