2025-01-16 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المختص في الشؤون الاقتصادية علاء الفهد، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن سبب زيادة استيراد الذهب في العراق خلال الآونة الأخيرة.

وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيادة استيراد الذهب، له عدة مدلولات اقتصادية، منها ان المواطنين يعملون على الاحتفاظ بالذهب كجزء من المدخرات كونه اكثر ثقة واستقرار، نتيجة للتقلبات الحاصلة في الدولار".

وبين ان "السبب الاخر هو تحسن في مستويات الدخل مع فائض ادخاري، وهذا ما يدفع المواطن الى اقتناء الذهب، وهذا جزء من الحالة الإيجابية، فعملية زيادة استيراد الذهب تعد حالة اقتصادية صحية، وينعكس هذا الامر على السوق العراقي".

ويفضل المواطن الاقبال على شراء الذهب عادةً في الأوقات التي تظهر فيها عوامل عدم الاستقرار وازدياد معدلات التضخم والمشاكل الاقتصادية وتقلبات بيع وشراء الدولار، كونه الملاذ الآمن والحامي من خطر انهيار الأسواق المالية.

ويقول خبراء، ان اهمية ادخار الذهب بها عدة مميزات أهمها: توفر حسابات ادخار الذهب لاصحابه، فرصة فريدة لتنويع محافظهم الاستثمارية، وحماية ثرواتهم من تقلبات السوق.

فيما يقول اخرون، ان "الذهب يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، فضلا عن سهولة بيعه، لأنه من غير المحتمل أن تكون القيمة أقل عند شرائه".