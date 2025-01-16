توقيع 12 مذكرة.. السوداني يستقبل مجموعة من رؤساء الجامعات البريطانية

2025-01-16 18:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل مجموعة من رؤساء الجامعات البريطانية وتوقيع 12 مذكرة تفاهم متعددة التخصصات

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، اليوم الخميس، رؤساء 26 جامعة بريطانية من مختلف التخصصات.





وأكد سيادته، خلال اللقاء، توجه الحكومة نحو ترصين التعليم من خلال الانفتاح على أهم الجامعات العالمية، خصوصاً الجامعات البريطانية التي لها تاريخ طويل مع التعليم في العراق، وهو ما تجسد في مبادرة الابتعاث التي أطلقها وشملت (5) آلاف مبتعث ومبتعثة.





وشهد اللقاء تكريم جامعة غرينيتش للسيد السوداني، ومنح 20 مقعداً دراسياً لطلبة الماجستير العراقيين في مختلف التخصصات.





كما كرم السيد رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور العراقي بشير الهاشمي نائب رئيس جامعة (كلية الملك في لندن) للأبحاث والابتكار، وذلك لحصوله على لقب (فارس) من ملك بريطانيا تشارلز الثالث.





وجرى بعدها توقيع 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات البريطانية من مختلف التخصصات، وقعها عن الجانب العراقي رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق بواقع 8 مذكرات مع جامعات هي:





1-جامعة ليفربول

2-جامعة نيوكاسل

3-جامعة غرينيتش

4-جامعة كينغز كوليدج لندن

5- جامعة كوين ماري لندن

6-جامعة أكستر

7- جامعة ليفبره

8-جامعة برونيل

و(4) مذكرات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعات :

1-جامعة ليفبره

2-جامعة كيل

3- جامعة غرب انكلترا بريستول

4- شبكة النهرين جامعة لندن





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء