السوداني يوجه بنقل جثمان المعماري هشام المدفعي لبغداد

2025-01-16 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،يوم الخميس، عن إيفاد المستشار الثقافي لرئيس الحكومة لأسرة المعماري الراحل هشامالمدفعي، لتقديم التعازي والتكفل بنقل جثمانه إلى بغداد.

وقال المكتب في بيان ورد ورد لوكالة شفق نيوز،إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونيابة عنه، قدم المستشار الثقافيعارف الساعدي، التعازي إلى أسرة المعماري الراحل هشام المدفعي، الذي توفي في لندنقبل يومين".

وأضاف أن "الساعدي، أكد اهتمام السودانيبالرموز والشخصيات العراقية في مختلف الأماكن".

ولفت البيان إلى أن "السوداني وجه رئيسمجلس الوزراء بتكفل الحكومة نقلَ جثمانه إلى بغداد".

ويعدّ الراحل هشام المدفعي من أبرز الشخصياتالمعمارية، وكان يلقب بشيخ المهندسين، حتى رحيله عن عمر ناهز 97 عاماً.