المشهداني يحمل الكتل السياسية مسؤولية عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان

2025-01-16 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحمل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، الكتل السياسية مسؤولية عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان.وقال المشهداني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أعلن أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".وأضاف المشهداني، أن "هذا التأجيل الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب وهو ليس الأول، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية".وبين، أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحة".وتابع المشهداني، "أحمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل، وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، مبينا، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعًا تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".ودعا، "أعضاء المجلس كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد وتعزيز الأمن والاستقرار".وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".