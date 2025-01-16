اتحاد المصارف العربية: 4 مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023

2025-01-16 19:00:05 - المصدر: كونا

بيروت - 16 - 1 (كونا) -- أكدت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية اليوم الخميس أن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023 بأصول بلغت قيمتها 4ر161 مليار دولار أمريكي.وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان إنه استناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة فإن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 38ر3 تريليون دولار مع نهاية عام 2023 مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف فتوح أن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم 2023 بأصول متوافقة مع الشريعة الاسلامية بلغت قيمتها 4ر161 مليار دولار ورأس مالها قرابة 7ر26 مليار دولار.وأشار إلى دخول أربع مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة (ذا بانكير) في نوفمبر من العام الماضي وترتيبها حسب الأصول المتوافقة مع الشريعة هو بيت التمويل الكويتي ثم بنك الكويت الوطني ثم بنك الكويت الدولي ويأتي بنك الكويت الصناعي في المرتبة الرابعة.وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن بيت التمويل الكويتي احتل المرتبة الثالثة عربيا وعالميا ضمن اللائحة من ناحية الأصول المتوافقة مع الشريعة فيما جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة ال 17 عربيا وال 19 عالميا تلاه بنك الكويت الدولي في المرتبة ال 23 عربيا وال 36 عالميا وأخيرا بنك الكويت الصناعي في المرتبة ال 75 عربيا وال 229 عالميا.وذكر أن إجمالي الأصول الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في المصارف الخليجية وصلت قيمتها إلى حوالي 8ر1 تريليون دولار مشيرا إلى أنها تشكل ما نسبته 5ر52 بالمئة من حجم الأصول الإسلامية في العالم.وقال فتوح إن البيانات أظهرت دخول 77 مصرفا عربيا ضمن لائحة مجلة (ذا بانكير) بمجموع أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت نحو 1410 مليارات دولار فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2659 مليار دولار مشيرا إلى أن العراق سجل أكبر عدد من المصارف التي دخلت ضمن اللائحة بإجمالي 19 مصرفا.وبين أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الثاني بعد العراق بإجمالي 12 مصرفا ثم السعودية والبحرين بتسعة مصارف لكل منهما ثم سلطنة عمان بسبعة مصارف فقطر بخمسة مصارف فالكويت بأربعة مصارف ثم فلسطين وسوريا بثلاثة مصارف لكل منهما ثم الأردن ومصر بمصرفين لكل منهما وأخيرا كل من تونس والسودان بمصرف واحد لكل منهما.وذكر فتوح أن المصارف السعودية تصدرت من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار تلتها المصارف الإماراتية بقيمة 225 مليار دولار ثم المصارف الكويتية بقيمة 161 مليار دولار تليها المصارف القطرية بقيمة 147 مليار دولار. (النهاية) ف ز / م ع ع