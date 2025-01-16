نقابة المحامين تشطب "قمر السامرائي" من جدول المحامين

2025-01-16 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس التأديب في نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، شطب اسم المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين.

يذكر ان محكمة التمييز الاتحادية، وافقت في 12 من أيلول 2024، ، على قرار منع المحامية قمر السامرائي – المثيرة للجدل- من ممارسة مهنة المحاماة لمدة عام كامل.

وأظهرت وثيقة آنذاك، أن "المحكمة قد رفضت الطعن الذي قدمته السامرائي ضد قرار نقابة المحامين، الذي نص على إحالتها إلى مجلس التأديب وتوقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لعام كامل".











