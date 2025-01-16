السوداني من لندن يعلن إضافة 62 مليار دينار للموازنة بهدف دعم الطلبة المبتعثين

2025-01-16 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن إضافة مبلغ 62 مليار دينار إلى جداول موازنة 2025 لدعم الطلبة المبتعثين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، التقى في لندن مساء اليوم الخميس، عدداً من الطلبة العراقيين المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية، وذلك على هامش زيارة الرسمية إلى المملكة المتحدة".

وأضاف السوداني، بحسب البيان، أن "مجلس الوزراء أقر إضافة مبلغ 62 مليار دينار إلى جداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم، وتأمين استمرار رواتبهم، وذلك تأكيداً على الاهتمام العالي الذي توليه الحكومة للابتعاث وفرص حصول الطلبة العراقيين على شهادات عليا من الجامعات العالمية الرصينة".