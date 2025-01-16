2025-01-16 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، اليوم الخميس، خوض 5 مواجهات غدًا في الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لدوري النخبة.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "يوم غد الجمعة، سيشهد انطلاق الجولة الحادية عشرة من دوري النخبة بكرة اليد، إذ يلتقي السليمانية مع الشرطة في قاعة السليمانية، فيما يلعب فريقا الفتوة وبلدية البصرة في قاعة الأول، أما ديالى فسيواجه ضيفه المسيب، ويلتقي الكرخ مع الناصرية في قاعة نادي الكرخ، وفي قاعة القاسم سيواجه صاحب الأرض فريق الحشد الشعبي".وأضاف البيان، أن "جميع المباريات ستقام في نفس التوقيت عند الساعة الثانية ظهرا".