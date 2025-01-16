ائتلاف القيادة السنية الموحدة يطالب قوى إدارة الدولة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي

2025-01-16 19:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، قوى إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي "ضمانا لاستمرار الشراكة".

وجدد الإئتلاف مطالب في رسالته الى إدارة الدولة، تلقتها "بغداد اليوم"، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والتي على أساسها شارك في الائتلاف الحكومي، وأبرزها "تمرير تشريع العفو العام، وإعادة النازحين إلى مدنهم بعد إنهاء التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بمعية المؤسسات القضائية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق المكون السني وشراكته في إدارة الدولة، وسحب القوات من المدن وتسليم الملف الأمني لعهدة وزارة الداخلية".

كما طالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة "أعضاء ائتلاف إدارة الدولة بوضع سقوف زمنية لتنفيذ مفردات ورقة الاتفاق السياسي، ضمانا للشراكة في الائتلاف الحكومي".











