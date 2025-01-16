كشف أهداف زيارة قائد قسد لأربيل ولقاء بارزاني

2025-01-16 19:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، عن وصول قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى أربيل وعقده اجتماعا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "عبدي سيزور مدينة السليمانية أيضا، وسيجتمع برئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".

من جهة أخرى أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أن الزيارة رسمية، والديمقراطي ليس لديه ما يخفيه.

وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن: "زيارة عبدي ستركز على إجراء مصالحة بين الأطراف الكردية السورية، وخاصة بين المجلس الوطني الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف أن "الموضوع الآخر هو توحيد القوى الكردية وذهابها بشكل موحد إلى دمشق للحوار مع القيادة السورية الجديدة".

وأشار إلى أن "الموضوع الثالث هو إجراء مصالحة شاملة مع تركيا، لإيقاف عملياتها على مناطق شمال شرق سوريا، وانسحابها من المناطق الكردية، وعودة النازحين، مقابل وقف تهديدات الأطراف الكردية وهجماتها ضد أنقرة، وفك ارتباطهم بحزب العمال".

ووصف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، اللقاء بين بارزاني وعبدي "إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكردية وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق من تحقيق انتقال سياسي سلس".