الأول منذ فترة طويلة.. لقاء مرتقب بين مسعود بارزاني وبافل طالباني

2025-01-16 19:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، عن قرب عقد اجتماع خاص يجمع بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الاجتماع الذي سيعقد بين، رئيسي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، يعد الأول من الجانبين منذ فترة طويلة".

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اجتماع الأمس الذي عقد بين رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بالسلس، واحتوى مناقشات صريحة وبناءة وعلى أساس فردي، وهو ما يتماشى مع عملية التفاوض بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة في أقرب وقت ممكن.