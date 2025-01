السوداني يعلن إضافة 62 مليار دينار إلى الموازنة لدعم الطلبة المبتعثين

2025-01-16 20:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن إضافة مبلغ 62 مليار دينار إلى جداول موازنة 2025 لدعم الطلبة المبتعثين. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "السوداني، التقى في لندن مساء اليوم الخميس، عدداً من الطلبة العراقيين المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية، وذلك على هامش زيارة الرسمية إلى المملكة المتحدة". […]

