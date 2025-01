مسعود بارزاني يلتقي مظلوم عبدي في أربيل.. البارتي يتحدث عن "إنجاز كبير"

2025-01-16 20:00:06 - المصدر: جريدة المدى

أربيل/ المدىأعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الخميس، عقد اجتماع في أربيل بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.وكتب هوشيار زيباري في تدوينة، إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكردية […]

