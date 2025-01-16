البيشمركة تصدر قرارات صارمة بخصوص النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

2025-01-16 20:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس،قرارات وتوصيات شددت على امتناع قادتها وضباطها من نشر المقاطع المصورة في مواقع التواصلالاجتماعي والابتعاد عن نشر التعليقات والمنشورات غير اللائقة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف تنظيم مهام وأعمالالاعلام والسيطرة على فوضى الصور والمقاطع المصورة (الفيديوهات) والاستعراض بالزي العسكريبشكل غير صحيح وكذلك وفتح الصفحات والحسابات غير الرسمية خارج الأطر القانونية والتعليمات،فإن الوزارة أصدرت عددا من القرارات والتوصيات.

وأوضح البيان؛ أن أول تلك القرارات هو منع جميع أنواع المنشورات أياً كاننوعها من أنواع العرض والتعبير عن الذات بطريقة تسيء إلى الأنشطة الشخصية للضباط والقادةوالبيشمركة بالزي العسكري في القواعد والمقرات العسكرية والتي تسيء إلى كرامة وشخصيةقادة وضباط البيشمركة.

كما منعت وزارة البيشمركة جميع أنواع التشهير على شبكات التواصل الاجتماعي"تعليقات أو منشورات غير لائقة ومنشورات صور غير لائقة"، إذ يواجه مرتكبهاالعقوبة القانونية وسيتم تسليمه إلى المحكمة العسكرية، لافتة إلى ان أي ضابط أو بيشمركةيقوم بهذه الأمور بما يتجاوز التعليمات الواردة في الأمر سيواجه عقوبة قانونية وسيتمتقديمه إلى المحكمة العسكرية.

واشار البيان الى انه اي قائد او ضابط في البيشمركة يقوم بالأعمال المذكورةفي النقاط السابقة من القرار ستتم معاقبته، مؤكدا ان المديرية العامة للمعلومات والمديريةالعامة لاستخبارات البيشمركة ستقوم بمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر.

ووجه البيان كلا من المديرية العامة للإعلام واستخبارات البيشمركة التحقيقفي الصفحات الوهمية والمجهولة التي تسيء إلى سمعة البيشمركة والقادة العسكريين بالتنسيقمع الأجهزة الأمنية، مبينا انه إذا كانوا عسكريين فسيتم التعامل معهم وفق قانون العقوباتالعسكري، وإذا كانوا مدنيين فستتم تحريك الدعاوى ضدهم من خلال الدائرة القانونية فيوزارة البيشمركة.