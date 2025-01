وزير الخارجية: العراق يحاول إقناع الفصائل المتحالفة مع إيران بإلقاء السلاح

2025-01-16 20:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن / متابعة عراق اوبزيرفر اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، أن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة أمر غير مقبول. وقال حسين في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إن “السلاح خارج الدولة يُنظر إليه على أنه أمر غير مقبول”. ‏وأضاف، أن “العراق يحاول إقناع فصائل مسلحة متحالفة مع إيران بإلقاء السلاح”. ​وكان رئيس البرلمان العراقي …

