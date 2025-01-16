إقليم كردستان العراق يرحب باتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة ويدعو الى الالتزام بالحوار

2025-01-16 21:00:05 - المصدر: كونا

اربيل - 16 - 1 (كونا) -- رحبت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم الخميس باتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والعمل من أجل الاستقرار والتنمية.وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها "نرحب باتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة ونأمل أن تكون هذه الخطوة نحو السلام الدائم في المنطقة".وأضاف البيان أن "إنهاء العنف هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل أفضل للجميع وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والعمل من أجل الاستقرار والتنمية". (النهاية) ص ب ر / م م ج