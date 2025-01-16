اعتقالات ومقتل شخصين بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

2025-01-16 21:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، بمقتل شخصين، وتنفيذ عملية اعتقالات على خلفية شجار مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة مسلحة اندلعت بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الباوية شرقي العاصمة".

وأضاف أن "الشجار المسلح أسفر عن مقتل اثنين من طرفي النزاع"، مبينا أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث واعتقلت 3 أشخاص".

وتابع المصدر، أن "المعلومات تشير إلى أن الحادث هو نتيجة لخلافات عشائرية سابقة".