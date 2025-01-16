عبدي ينهي زيارته لأربيل.. التقى بالزعيم الكوردي بارزاني وتواصل هاتفيا مع رئيس الاقليم

2025-01-16 21:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أنهىقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الخميس، اجتماعه مع الزعيم الكورديمسعود بارزاني في أربيل وعاد إلى سوريا.

وقال مراسلوكالة شفق نيوز، في أربيل، إن، عبدي زار مدينة اربيل واجتمع مع الزعيم الكورديمسعود بارزاني، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأضاف، أن، عبديأنهى جدول أعمال زيارته وعاد إلى سوريا.

وكان القيادي فيالحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، كشف في وقت سابق من اليوم، عن لقاءجمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية"قسد" مظلوم عبدي، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب زيباري، فيتدوينة له على منصة إكس، إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الزعيمالكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا مظلومعبدي، يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكوردية وتمكين الحكام السوريين الجدد فيدمشق، من تحقيق انتقال سياسي سلس".

وكان مسؤولدائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، قد أكد بوقت سابق مناليوم الخميس، أن التغيرات "المفاجئة" في سوريا تؤثر بشكل مباشر علىالإقليم والعراق، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الواقع الجديد في المنطقة.

وقال دزيي فيتصريح، لوكالة شفق نيوز، "حاولنا ونحاول تعزيز التقارب والتفاهم بين الأطرافالكوردية، في هذا السياق، كان هناك مبعوث خاص للرئيس مسعود بارزاني إلى سورياللتواصل مع السلطة المحلية، ونتطلع إلى مزيد من التقارب بين الأطرافالمعنية".