صلاح الدين تعلن فرز 3 آلاف قطعة سكنية لتوزيعها على مستحقيها

2025-01-16 21:40:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت دائرة بلدية تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، المباشرة بخطة خدمية واسعة في المدينة، فيما أشارت إلى فرز 3 آلاف قطعة سكنية لتوزيعها على مستحقيها.وقال مدير البلدية نصيف جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراحل الإعمار في مدينة تكريت مستمرة، ووضعنا خطة منذ تسلمنا المنصب قبل ثلاثة أسابيع تخص مشاريع تبليط وإعادة تأهيل ومتنزهات وتوسعة الطرق للشوارع الرئيسة والتقاطعات"، مبينا، أن "العمل بدأ بتلك المشاريع خلال الأسبوع الأول من العام الحالي".وذكر، أن "أهم المشاريع التي أدرجت عام 2025 تضمنت إعادة تأهيل الشارع الرئيس الرابط بين بغداد والموصل الذي يمر داخل محافظة صلاح الدين إضافة إلى تأهيل الشوارع في أحياء سكنية كحي القادسية ضمن صندوق الإعمار وضمن خطة المحافظة وبلدية تكريت وهي جهات ممولة لهذه المشاريع".وأشار إلى، أن "اكثر المشاريع كانت في منطقة القادسية بعد أن تم الانتهاء من مشروع المجاري".وأضاف، "أكثر التجاوزات الحاصلة على الشوارع الرئيسة من قبل أصحاب المحلات التجارية والبسطيات"، مشيرا إلى، "رفع التجاوزات الحاصلة بنحو 90 بالمئة".وتابع، أن "الفرق الجوالة للبلدية تتابع ليلًا ونهارًا في الشوارع الرئيسة للقضاء على هذه الحالة غير الحضارية"، لافتا إلى، أن "هناك سيطرة عليها، مع وجود ثقافة لدى المواطنين لمساعدة البلدية في رفع التجاوزات".وبين، أن "هناك إجراءات قانونية ضد المتجاوزين".وعن مراحل فرز الأراضي السكنية، ذكر أنه "تم توزيع 19 وجبة أراضٍ خلال السنوات السابقة وحاليا يتم التهيئة لوجبة جديدة لتوزيعها وسوف تكون الأكبر في مدينة تكريت والتي تصل إلى نحو 3000 قطعة سكنية".وبين، أن "العمل جار على فرزها وتحليل معالمها ومصادقتها من الجهات المعنية وسيتم توزيعها على مستحقيها".