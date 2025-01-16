2025-01-16 21:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلمت السفارة العراقية في لندن، اليوم الخميس، من بريطانيا لوحًا أثريًا يعود للعهد الآشوري، وذلك خلال مراسم افتتاح المركز الثقافي العراقي في لندن بحضور وزير الثقافة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الثقافة وسفير العراق لدى المملكة المتحدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، افتتح المركز الثقافي العراقي في العاصمة البريطانية لندن".وأضاف، أن "الوزير ألقى كلمة أثناء الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها أن افتتاح المركز الثقافي خطوة مهمة لاستثمار التراث الحضاري للعراق وتفعيل دور المثقفين والنخب والفنانين العراقيين في المهجر، لما في ذلك من أثر مهم في تعزيز مكانة العراق الثقافية على الساحة الدولية، وهو ما تحرص عليه الحكومة في هذا المجال".وأشار إلى، أن "المركز الثقافي في لندن يمثل رمزاً للهوية الوطنية والوحدة العراقية؛ كونه يعتمد على المثقف العراقي في التعريف بحضارة وتاريخ العراق، كما يشكل وسيلة مهمة للتواصل والتفاعل مع العراقيين في دول المهجر، والاستفادة من دورهم في التعبير عن هوية بلدهم".وتابع، أنه "من جهة أخرى، تسلمت سفارة العراق في لندن من الجانب البريطاني قطعة أثرية نادرة عبارة عن لوح آشوري يعود تاريخه بين (883 و 859) ق.م، الذي يمثل الجزء العلوي من جني مجنح زيّن به القصر الشمالي الغربي في موقع النمرود الأثري".وبين، أنه "يبلغ وزن اللوح الأثري (333) كغم، فيما يبلغ طوله (115) سم من جهة اليمين للناظر، و(110) سم من جهة اليسار، ويبلغ عرضه (110) سم، وسمكه (11) سم من جهة، و (12) سم من جهته الأخرى".







