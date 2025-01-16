2025-01-16 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفمصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، عن تعرض جهاز طبي مهم في الدائرة للاندثار،رغم شرائه منذ سنوات، بسبب عدم دفع ثمنه للشركة المجهزة، وخلافات حول نصبه في أيمستشفى.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "جهاز (بت سكان) الخاص بفحص مرضى الأورام السرطانية تمشرائه قبل عام 2019 بقيمة 2 مليار ونصف المليار دينار عراقي، لكنه لم يدخل الخدمةلغاية الآن بسبب الاحتجاجات على مكانه الموجود في داخل مستشفى الحسين التعليميومخالفته الشروط البيئية".

وأضاف أن"الشركة التي قامت ببيع الجهاز لدائرة الصحة ونصبه قبل عدة سنوات في مستشفىالحسين التعليمي، رفضت نقله إلى المستشفى التركي الذي يوجد فيه مكان مخصص لعملالجهاز، إلا بعد تسلمها دفعة أولية من مبلغ الجهاز، حيث أنها أنها لم تستلم إلىالآن أي مبلغ من ثمن الجهاز، البالغ 2.5 مليار دينار".

وأكد أن"جهاز (بت سكان) يعتبر من أهم الأجهزة الطبية لأبناء المحافظة، حيث أن غالبيةالمرضى يذهبون للعلاج في محافظات البصرة وبابل والنجف وغيرها، علما أن الأماكنالتي يقصدونها أبناء المحافظة هي استثمارية وتطلب مبالغ طائلة لا تقل عن مليونيدينار للفحص الواحد، بينما الجهاز في ذي قار حكومي ولو تم افتتاحه ستكون أسعارهرمزية لا تتجاوز الـ250 ألف دينار، والبعض سيكون علاجه مجاني من أصحاب الدخلالمحدود".