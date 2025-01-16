غدا في دوري السلة.. الكرخ يلاقي الشرطة والحلة يواجه غاز الشمال

2025-01-16 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن اتحاد كرة السلة، اليوم الخميس، عن إجراء مباراتين، يوم غد الجمعة، ضمن المرحلة الثانية من دوري المحترفين.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "يوم غد الجمعة، سيشهد إقامة مباراتين ضمن دوري المحترفين".وأضاف الاتحاد، أن "المباراة الأولى ستجمع فريقي الحلة وغاز الشمال على قاعة الحلة في الساعة الرابعة عصرا، فيما ستكون المواجهة الثانية بين فريقي الكرخ والشرطة في تمام الساعة السادسة مساء على قاعة نادي الكرخ".