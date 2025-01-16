السوداني: نأمل باتفاق ثابت لاتفاق غزة ونجحنا في إبعاد العراق عن ساحة الصراع
أبرز ما جاء في المقابلة التي أجرتها قناة سكاي نيوز الإنكليزية مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على هامش زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة:
? وقف إطلاق النار في غزّة خطوة مرحّب بها، رغم أنها تأخّرت ونتجَ عن ذلك المزيد من الضحايا والدمار.
? نأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار ثابتاً وليس هشاً، والسماح فوراً بدخول المساعدات الغذائية إلى غزّة.
? سعى العراق، مع جهود إقليمية ودولية، إلى إيقاف هذه الحرب، وسعى نتنياهو إلى إطالة أمدها، لأسباب منها سياسية داخلية، أو من أجل توريط المنطقة بحرب شاملة.
? آن الأوان أن يعي الجميع أن حرب الإبادة الجماعية يجب ان تتوقف، وأن تبذل الجهود لإعادة إعمار غزّة، وأن لا حلّ سلميًّا إلّا بالحوار المباشر مع الفلسطينيين وضمان حقوقهم.
? الحرب كانت ممنهجة واستهدفت الأبرياء، وعدد الضحايا تجاوز 150 ألف، من الشهداء والجرحى والمصابين.
? من الخطأ تصوير القضية الفلسطينية وكأنها صراع بين حماس والكيان الصهيوني، ويتم تجاهل عمر القضية الذي تجاوز 70 عاماً.
? الشعب الفلسطيني كان يناضل طوال عقود، وهناك 87 قراراً للأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصاً بالقضية الفلسطينية.
? جرى تجاهل كل مقررات مؤتمرات اوسلو ومدريد وشرم الشيخ، وبدون حل جذري للقضية الفلسطينية ستبقى المشكلة قائمة.
? نرغب بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وفتح الآفاق بالعلاقة في جميع المجالات خصوصاً في المجال الاقتصادي.
? علاقاتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية محكومة باتفاقية الإطار الستراتيجي.
? نجحنا في إبعاد بلدنا عن ساحة الصراع ومستمرون بأداء واجباتنا ومهامنا.
? نحتاج إلى المزيد من الحوار كأسلوب لتصفية المشاكل والمساهمة في استقرار المنطقة.
? لمسنا طيلة أكثر من عام حالة الإرباك في المنطقة، البحر الأحمر، ولبنان، وسوريا، والضربات المتبادلة، كلها أدخلت الشرق الأوسط في حالة من القلق لاندلاع حرب شاملة.
? إذا أقررنا بالمبادئ الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة جذر المشكلة، وهي القضية الفلسطينية، يمكن تصفية المشاكل والعيش بأمان واستقرار.
? الجزء الأكبر من جدول أعمال زيارة لندن اشتمل على اللقاء مع الشركات ورجال الأعمال والمصارف.