2025-01-16 22:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تسلم العراق، اليوم الخميس، لوحاً أثرياً يعود للعهد الآشوري من بريطانيا. وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين افتتح، اليوم، المركز الثقافي العراقي في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزير الثقافة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الثقافة وسفير […]

