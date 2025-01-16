2025-01-16 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء الخميس، عن تفاصيل مباحثات أجراها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتحدث المسؤول، لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بإطلاع الصحفيين، موضحاً أن "المحادثات بين بارزاني وعبدي ركزت على توحيد الموقف الكوردي داخل سوريا واستكشاف سبل فصل قوات سوريا الديمقراطية عن حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف المسؤول، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعتبر أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفتح الأبواب أمام دعم دولي أوسع، وخاصة من خلال علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع كل من الولايات المتحدة وتركيا.

وأشار إلى أن بارزاني أكد أيضًا على أهمية "تقديم جبهة كوردية موحدة في سوريا للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة بحكم الأمر الواقع من موقع قوة"، لافتاً إلى أن "المكاسب السياسية الكوردية في العراق، بما في ذلك الاعتراف الدستوري، يمكن أن تكون نموذجًا لكورد سوريا".

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق بعلاقات ودية مع تركيا وكان على خلاف مع قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من الجماعات المتحالفة مع حزب العمال الكوردستاني.

ومساء اليوم، أنهى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الخميس، اجتماعه مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في أربيل وعاد إلى سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، إن، عبدي زار مدينة اربيل واجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مضيفاً أن عبدي أنهى جدول أعمال زيارته وعاد إلى سوريا.

كما أصدر المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بيانا، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لقاء الزعيم الكوردي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في أربيل، بحث الوضع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الإطار العام لتعامل الأطراف الكوردية مع الوضع الجديد في سوريا وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكوردية في سوريا".

وأضاف أنه "اللقاء شهد التأكيد على أن الأحزاب الكوردية في سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون أي تدخل، وبالطرق السلمية بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن مع الحكام الجدد في سوريا للوصول إلى التفاهم والاتفاق، وأن تكون عامل سلام وأمن، والاستقرار ومنع المعاناة التي حلت بالشعب الكوردي والمكونات الأخرى في سوريا".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، كشف في وقت سابق من اليوم، عن لقاء جمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب زيباري، في تدوينة له على منصة إكس، إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا مظلوم عبدي، يعد إنجازاً كبيراً لتعزيز الوحدة الكوردية وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق، من تحقيق انتقال سياسي سلس".

وكان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، قد أكد بوقت سابق من اليوم الخميس، أن التغيرات "المفاجئة" في سوريا تؤثر بشكل مباشر على الإقليم والعراق، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الواقع الجديد في المنطقة.

وقال دزيي في تصريح، لوكالة شفق نيوز، "حاولنا ونحاول تعزيز التقارب والتفاهم بين الأطراف الكوردية، في هذا السياق، كان هناك مبعوث خاص للرئيس مسعود بارزاني إلى سوريا للتواصل مع السلطة المحلية، ونتطلع إلى مزيد من التقارب بين الأطراف المعنية".