الإعمار: التعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء 77 محطة وزن

2025-01-16 22:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تعاقدها مع شركات القطاع الخاص لإنشاء 77 محطة وزن، فيما بينت أن هناك 25 محطة تعمل الآن.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، تم التعاقد مع شركات القطاع الخاص لإنشاء 77 محطة"، مبينا، أن "هناك 25 محطة تعمل الآن".

وأضاف الموسوي، أن "أي مشروع يواجه بعض المعوقات، لكن الجميع حريص على إنجاح مشروع محطات الوزن، من خلال العمل بانسيابية عالية لإكمال عمل المحطات، خاصة وأن هناك نية حقيقية وإلزام المستثمرين أيضا على استخدام أنظمة الكترونية متخصصة في هذا المشروع".

وأكد الموسوي، أن "الهدف من هذا المشروع هو منع التلاعب والسيطرة على الحمولات، بدون أي أخطاء بشرية قد تنجم عن عملية التشغيل".