بعد الأمر الولائي.. الزاملي: هدفنا انقاذ الهيئة العامة لاتحاد الكرة من الوقوع في الخطأ

2025-01-16 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي التداعيات والخطورة التي تمر بها الكرة العراقية في الظرف الراهن بعد إظهار كتاب الأمر الولائي بشأن إيقاف الاجتماع الخاص بالهيئة العامة المقرر يوم 18 من الشهر الحالي والذي سيصادق من خلاله على التقريرين المالي والإداري وتشكيل اللجان خارج الضوابط وأموره أخرى، لافتا ان صرفيات مالية لم تحسم قدرها 46 مليار دينار اضاف لقرارات لجنتي الانضباط والاستئناف التي لم تحسم.

‏وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز إننا لم نسعَ إلّا لإنقاذ أعضاء الهيئة العامة من الوقوع في مشاكل هم في غنى عنها، مبينا يجب ان نحن من يتحمل ويتصدى كل الأمور الإدارية والمالية ونضع جميع الهيئة العامة في الأمان دون وقوعهم في أخطاء.

وأشار إلى أن هنالك خروقات في الجوانب المالية والإدارية واللجان المشكلة الخاصة بالاتحاد العراقي لكرة القدم.

‏وأوضح إننا كمجلس إدارة اتحاد أخوة وأصدقاء لكن يجب أن نفصل بين العمل الإداري والمالي وبين الأمور الخاصة، لافتاً إن هنالك أمور لم تحسم لعام 2024 خاصة بأمور مالية وإدارية حساسة تضعنا في خانة المساءلة إلى جانب أمور اللجان وتشكيلها خارج السياقات.

‏وبين إن قرار إيقاف اجتماع الجمعية العمومية المقررة يوم 18 من الشهر الحالي لا يؤثر على مسيرة المنتخب الوطني ومنتخباتنا الأخرى ودوري نجوم العراق والدوريات الأخرى كما يثير ذلك البعض فهذا جانب إداري مختلف عما يتصورون ونود ان نطمئن الشارع الكروي.

‏وختم بأننا نعمل على تحمل المسؤولية على عاتقنا كمجلس إدارة الاتحاد وحسم كل الملفات قبل إدخال الهيئة العامة بدوام الخروقات المالية والإدارية والتي ربما تضعهم بمسائلات قانونية، لكننا نود حسم كل الخروقات قبل حلها ومنها حل الصرفيات المالية التي لم تحسم وهو مبلغ قدره 46 مليار دينار.