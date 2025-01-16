2025-01-16 23:15:17 - المصدر: واع

بغداد – واعرعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تسلّم وثائق أرشيفية خاصة بجرائم البعثوذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم الخميس، بمقرّ إقامته في لندن، تسليم أرشيف منظمة حقوق الإنسان في العراق الخاص بجرائم البعث إلى المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، التابع للعتبة العباسية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة".وأشار إلى "أهمية الوثيقة والتوثيق وأثرهما في التعامل مع المعلومات والأدلة والوثائق المتعلقة بحقبة نظام البعث الدكتاتوري وجرائمه، وأهميتها في تعزيز الذاكرة للأجيال والباحثين والدراسات الحقوقية والتاريخية"، مثنياً على "جهود المركز ومنجزاته ومشاركاته الدولية في نقل معاناة العراقيين من جرائم التطرف، وعمله في توثيق مظلومية شعبنا العراقي الكريم".وكان سفير السلام العالمي والأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان، صاحب جواد الحكيم قد أهدى أرشيف المنظمة إلى المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، ممثلاً بالشيخ الدكتور عباس القريشي، وجرى توقيع بروتوكول الاستلام والتسليم، برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.