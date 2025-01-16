رئيس الوزراء يبحث مع وزير العلوم البريطاني سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي

2025-01-16 23:15:17 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، استقبل اليوم الخميس، بمقر إقامته في لندن، وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني السيد بيتر كايل، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون في مجال التكنولوجيا بمختلف أشكالها، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي".وأضاف: "كما تم التطرق إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق، مع ما تشهده من تحولات عملت عليها الحكومة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية".