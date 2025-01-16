رئيس الوزراء يبحث إنشاء كرسي بحثي للعراق في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

2025-01-16 23:15:17 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنشاء كرسي بحثي للعراق في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة لندن، اليوم الخميس، رئيس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية فرحان نظامي، بمعية السفير البريطاني الأسبق لدى العراق جون ولكس"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المركز والجامعات العراقية، وبحث إنشاء كرسي بحثي للعراق في المركز ليكون مظلة للبحوث بين الأكاديميين العراقيين ونظرائهم الدوليين، بجانب استعداد المركز لاستقبال طلبة الابتعاث إلى جامعة أوكسفورد، في مختلف العلوم والتخصصات".وتلقى رئيس الوزراء، خلال اللقاء، "دعوة من نظامي لإلقاء كلمة خلال أحد المؤتمرات التي ينطمها المركز لكبار الشخصيات العالمية".