قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في بغداد القضاء على داعش والتطورات في سوريا

2025-01-16 23:15:22 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوريلا، مع القادة العسكريين العراقيين خلال زيارته إلى بغداد، عدة ملفات أبرزها القضاء على داعش الإرهابي والتطورات في سوريا.وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في 15 يناير، قام الجنرال كوريلا بزيارة العراق للقاء القادة العسكريين الأمريكيين والعراقيين في بغداد، بالإضافة إلى أفراد القوات الأمريكية في أربيل"، مبينا أن الجنرال كوريلا التقى خلال زيارته لبغداد برئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول الركن قيس المحمداوي."وأضاف، أن "القادة ناقشوا وضع حملة القضاء على داعش في العراق وكذلك التطورات في سوريا، كما تناولوا أهمية إعادة المعتقلين العراقيين المنتمين إلى داعش من مراكز الاحتجاز التي تحرسها قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإدماج آلاف المواطنين العراقيين في مخيم الهول للنازحين"، مؤكدا أنه " في عام 2024، تم نقل 156 معتقلًا عراقيًا ينتمون لداعش، وتمت إعادة 3,203 مواطنين عراقيين من سوريا إلى الأراضي العراقية."وتابع البيان، "بالإضافة إلى ذلك، التقى الجنرال كوريلا باللواء كيفن ليهي، قائد قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتقييم مهمة القضاء على داعش داخل العراق، والتي تضمنت في عام 2024 أكثر من 325 عملية شراكة وحوالي 40 غارة جوية".وأشار البيان إلى أن "القادة الأمريكيون والعراقيون ناقشوا أهمية استمرار العمليات المشتركة والمتعاونة والمدعومة لضمان الضغط المستمر على قادة وعناصر داعش، وتعطيل جهودهم وإضعاف محاولاتهم لإعادة التنظيم الإرهابي وتنفيذ العمليات في المنطقة وخارجها".