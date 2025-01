تقرير عبري يعترف بفشل الكيان: حماس نجحت بمنع "إسرائيل" من السيطرة على غزة

2025-01-16 23:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى اعترف موقع والا العبري، اليوم الخميس، بفشل الاحتلال "الإسرائيلي" في حربه على غزة، فيما أشار الى أن حركة حماس نجحت بمنع الاحتلال من السيطرة على القطاع. وذكر الموقع في تقرير، أن "أهداف الحرب المختلفة لم تتحقق وفي النهاية خضعت إسرائيل للقبول بالإفراج عن الأسرى بصفقة وليس بالضغط العسكري كما روجت خلال شهور الحرب، […]

