القوانين الجدلية بدوامة عدم التوافق.. مقاطعة "تقدم" للجلسات توسع "جروح" السلطة التشريعية

خاص/ المدى لم يتمكن مجلس النواب من تمرير "القوانين الخلافية" بالرغم من بدء العد التنازلي للدورة النيابية الحالية، ومما فاقم الأزمة هو مقاطعة كتلة تقدم البرلمانية للجلسات احتجاجا على عدم التصويت على قانون العفو العام. وتعاني الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي من ركود في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من […]

