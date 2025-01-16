2025-01-16 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، باندلاع نزاع عشائري مسلح في منطقة الزعفرانية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نزاعا عشائريا اندلع ضمن منطقة الزعفرانية في العاصمة بغداد، استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية حاصرت المنطقة وداهمتها في هذه الأثناء بحثا عن مطلقي النيران ومفتعلي النزاع".

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى فيما لم يتم اصدار بيان رسمي لغاية الان ولم تتوفر معلومات عن حجم الخسائر او الأسباب التي أدت الى اندلاع النزاع المسلح.



