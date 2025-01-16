نزاع الزعفرانية.. إصابة طفل والقبض على 21 شخصا

2025-01-16 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بسيطرة القوات الأمنية على نزاع مسلح جنوبيبغداد، أدى لإصابة طفل، فيما بين أنه جرى 21 شخصا حتى الآن لهم صلة بالنزاع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على نزاعاندلع في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، واعتقلت 21 شخصا من طرفي النزاع، وضبطت 8بنادق استخدمت في النزاع".

وأضاف أن"النزاع أدى لأصابة طفل برصاصة في منطقة الظهر"، مؤكدا أن "العمليةالأمنية مستمرة بحثا عن مطلوبين آخرين".

وكان مصدر أمني،أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء يوم الخميس، باندلاع نزاع عشائري في منطقة الزعفرانيةجنوبي العاصمة بغداد، واستخدم فيه السلاح وجرى إطلاق نار كثيف.