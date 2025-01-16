2025-01-16 23:36:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من بريطانيا، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، كان يسعى لتوريط المنطقة بحرب شاملة، عبر الحرب التي شنّها على غزة. وقال السوداني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الإنكليزية، إن “وقف إطلاق النار في غزّة خطوة مرحّب بها، رغم أنها تأخّرت ونتجَ عن ذلك المزيد من الضحايا والدمار”. وأضاف: […]

ظهرت المقالة السوداني: نتنياهو كان يسعى لتوريط المنطقة بحرب شاملة.. ونجحنا بإبعاد العراق عن الصراع أولاً على ايشان.



