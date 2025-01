2025-01-16 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لبريطانيا، افتتاح المركز الثقافي العراقي في لندن واستلام لوح أثري يعود للعهد الآشوري •••••••••• افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، اليوم الخميس، المركز الثقافي العراقي في العاصمة البريطانية لندن، بحضور السادة وزير الثقافة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الثقافة وسفير …

