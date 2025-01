الكشف عن خفايا اقالة محافظ ذي قار من منصبه.. ماذا ينتظر الابراهيمي؟

2025-01-16 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ذي قار / عراق اوبزيرفر كشف المعاون الفني لمحافظ ذي قار السابق كامل ياسر، اليوم الخميس، خفايا اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي من منصبه، متوقعا ارسال مجلس المحافظة ملف المقال الى القضاء للبت بمصيره وفقا للسياقات القانونية. وقال ياسر في تصريح لوكالة عراق اوبزيرفر، ان “من واجبات مجلس المحافظة الاساسية هي القضايا التشريعية والرقابة على الحكومة …

