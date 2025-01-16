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السوداني يستقبل في لندن ممثلي أربع شركات ايرلندية

السوداني يستقبل في لندن ممثلي أربع شركات ايرلندية
السوداني يستقبل في لندن ممثلي أربع شركات ايرلندية
2025-01-16 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، انفتاح العراق على الشركات الأوروبية لتحقيق شراكات اقتصادية متكاملة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل- في مقر إقامته بالعاصمة لندن اليوم- ممثلي أربع شركات أيرلندية في اختصاصات مختلفة”. وأضاف البيان، أن “السوداني استقبل مدير شركة سيلوس …

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السوداني يستقبل في لندن ممثلي أربع شركات ايرلندية

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