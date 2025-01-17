رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للجاليات العراقية ورعايتها

2025-01-17 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعم الحكومة للجاليات العراقية ورعايتها في كل مكان من العالم.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الخميس، بمقرّ إقامته في لندن، عدداً من أبناء الجالية العراقية في المملكة المتحدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها سيادته، واستمع إلى طروحات أبناء الجالية وأبرز ما يواجهونه من عقبات واحتياجات ومشاكل، ووجه باتخاذ الخطوات والتدابير لمعالجتها".وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "دعم الحكومة للجاليات العراقية ورعايتها في كل مكان من العالم، لأنهم يمثلون وجه العراق"، مشدداً على "أهمية التواصل معهم، والاستفادة من الكفاءات والقدرات التي يمتلكونها، خاصة مع ما يشهده العراق اليوم من نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية".من جانبهم، عبر أبناء الجالية الحاضرين، "عن تقديرهم لحرص السوداني على لقاء الجاليات العراقية في زياراته الخارجية"، وأشاروا إلى "أهمية افتتاح المركز الثقافي العراقي في لندن، واهتمام الحكومة بتعزيز التواصل، وتلبية متطلبات العراقيين المغتربين."