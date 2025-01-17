2025-01-17 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر ، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى لندن تمثّل مرحلة جديدة من العلاقات العراقية – البريطانية.وقال نادر في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "4 أيّام حافلة بالعمل، قضاها رئيس الوزراء في بريطانيا، بدأها بلقاء الملك وأنهاها بلقاء الجالية العراقيّة"، مبيناً أن "الأيّام الأربعة شهدت اجتماعات اقتصادية مكثفة، مع نحو أكثر من 46 شركة في اختصاصات مختلفة".وأضاف، أن "الأيّام الأربعة شهدت أيضا توقيع 25 اتفاقًا ومذكرةَ تفاهم في مجالات متعددة، فضلًا عن 33 نشاطًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا وإعلاميًّا".