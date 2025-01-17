نادي برقان الكويتي يخسر أمام الجزيرة الاماراتي في البطولة العربية للطائرة

2025-01-17 01:00:05 - المصدر: كونا

الدوحة 16 – 1 (كونا) –- خسر نادي (برقان) الكويتي أولى مبارياته أمام (الجزيرة) الإماراتي بنتيجة (2 - 3) في افتتاح النسخة الـ43 من البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة للرجال التي انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 15 فريقا من بينهم ناديي الكويت وبرقان الكويتيين.وحسم نادي الجزيرة الاماراتي المباراة لصالحه بنتائج أشواط (15 - 9) و (17 - 25) و (25 - 22) و(25 - 16) و (29 – 27).وفي باقي مباريات اليوم فاز نادي (السلام) العماني على (بني ياس) الإماراتي بنتيجة (3 - 0) أشواط بينما فاز (قطر) القطري على (غزة) الفلسطيني بنتيجة ( 3 - 0) أشواط.وضمت المجموعة الأولى فرق (السويحيلي) الليبي و(السلام) العماني و(بني ياس) الإماراتي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من (السيب) العماني و(الكويت) الكويتي و(الهلال) الليبي و(الزمالك) المصري.بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق (أربيل) العراقي و(دار كليب) البحريني و(الأهلي) المصري و(الشرطة) القطري فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق (غزة) الفلسطيني و(برقان) الكويتي و(قطر) القطري و(الجزيرة) الإماراتي.وتستمر مباريات دور المجموعات في البطولة حتى 20 يناير الجاري على أن تلعب في 22 يناير مباريات الدور ربع النهائي ومباريات تحديد المراكز وفي يوم 24 من الشهر نفسه تقام مباريات نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز فيما تختتم منافساتها في ال25 من يناير الجاري.يشار إلى أن البطولة العربية للكرة الطائرة تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق (السويحلي) الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية) س س س / ح م ف