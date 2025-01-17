2025-01-17 01:09:04 - المصدر: ايشان

خرج السياسي، النائب السابق، مشعان الجبوري، بتصريح جديد، رأى خلاله أن “الهلال الشيعي تفلّش”، على حد وصفه، فيما قال إن نسبة 99 من الفاسدين، هم من المكوّن الشيعي. وذكر الجبوري في برنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، أن “الترويج لانتصار حماس والفلسطينيين في حرب غزة تضليل للحقيقة، والمنتصر في طوفان الاقصى هي اسرائيل التي […]

ظهرت المقالة أكد “انتصار إسرائيل”.. مشعان الجبوري: الهلال الشيعي تفلّش.. و99 بالمئة من الفاسدين هم “شيعة” أولاً على ايشان.



