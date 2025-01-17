رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى المملكة المتحدة ويعود إلى بغداد

2025-01-17 01:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى المملكة المتحدة وتوجه إلى بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة البريطانية لندن متوجها إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، التي تضمنت ما يأتي:- لقاء ملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث.- لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.- ترؤس الوفد العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة بين البلدين.- إصدار بيان مشترك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة.- توقيع اتفاقية شراكة وتعاون واسعة مع المملكة المتحدة.- لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.- لقاء وزير الدفاع البريطاني جون هيلي.- لقاء وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر.- لقاء وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني.- استقبال وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).- لقاء رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.- استقبال ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى مختصة بقطاعات ونشاطات مختلفة.- استقبال الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية.- استقبال وفد شركة ستيلر إينرجي للطاقة.- استقبال وفد شركة تيكنب إينرجي للطاقة.- استقبال وفد شركة (بي أي إي) سيستمز للصناعات الحربية والأمن السيبراني.- استقبال ممثلي شركة (UGT) المتخصصة بالطاقة المتجددة والنظيفة.- استقبال وفد شركة جنرال إلكتريك GE.- استقبال ممثلي أربع شركات ايرلندية متخصصة في مجالات مختلفة.- استقبال وفد شركة فودافون البريطانية للاتصالات.- لقاء رئيس مجلس إدارة شركة كلايتون البريطانية.- استقبال رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة.- استقبال مجموعة من رؤساء الجامعات البريطانية.- تكريم رئيس مجلس الوزراء من قبل جامعة غرينيتش البريطانية.- تكريم رئيس مجلس الوزراء للبروفيسور العراقي بشير الهاشمي لحصوله على لقب (فارس) من ملك بريطانيا.- لقاء مجموعة من الطلبة العراقيين المبتعثين في الجامعات البريطانية.- منح 20 مقعداً دراسياً من جامعة غرينيتش لطلبة الماجستير العراقيين في مختلف التخصصات.- توقيع 12 مذكرة تفاهم في مختلف التخصصات مع الجامعات البريطانية.- توقيع 8 مذكرات تفاهم بين القطاعين العام والخاص العراقيين وشركات بريطانية.- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم BP.- توقيع مذكرة تفاهم بشأن التغير المناخي والبيئة واقتصاديات الكاربون.- توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية.- المشاركة بندوة حوارية عقدها معهد "تشاثام هاوس" في لندن.- المشاركة في ندوة مالية بحضور شركات بريطانية كبرى والقطاع الخاص العراقي.- عقد ندوة حوارية لمجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC).- رعاية تسلم وثائق أرشيفية خاصة بجرائم البعث.- لقاء عدد من أبناء الجالية العراقية في بريطانيا.- افتتاح المركز الثقافي العراقي في لندن.- استلام لوح أثري يعود للعهد الآشوري.- إيفاد المستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء لتقديم التعازي لعائلة المعماري الراحل هشام المدفعي في لندن.اللقاءات والمقابلات الصحفية لرئيس مجلس الوزراء:- لقاء مجموعة من كبار رؤساء تحرير الصحف العربية وكتاب الرأي والصحفيين العرب والأجانب.- إجراء مقابلة متلفزة مع قناة (BBC) العربية والإنكليزية.- إجراء مقابلة متلفزة مع قناة (SKY NEWS) الإنكليزية.- إجراء مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز.