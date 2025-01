السوداني يستقبل وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني

2025-01-17 01:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن / عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بمقر إقامته في لندن، وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل. وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون في مجال التكنولوجيا بمختلف أشكالها، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق، …

